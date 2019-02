Dẹp chợ tự phát: Khó cũng phải làm!

Khó vì thiếu lực lượng chốt chặn Đối với chợ tự phát ở hẻm 122 Minh Phụng (phường 6, quận 6), phường đã nhiều lần ra quân để sắp xếp lại chợ. Trước mỗi lần sắp xếp, phường đều lên kế hoạch tuyên truyền, vận động và hỗ trợ những người buôn bán trong khu vực vay vốn chuyển đổi ngành nghề. Sau đó phường chốt chặn tại đầu hẻm từ 3 giờ sáng, không cho người dân chở hàng vào buôn bán. Sau mỗi đợt như vậy, tình trạng buôn bán lấn chiếm tạm ổn. Tuy nhiên, được một thời gian thì lại có những người khác đến buôn bán trên khu vực. Nguyên nhân chính vẫn là do lực lượng thực hiện nhiệm vụ trật tự đô thị còn thiếu. Sắp tới, phường sẽ tiếp tục ra quân và xử lý triệt để tình trạng buôn bán lấn chiếm hẻm 122

Minh Phụng. Ông NGUYỄN HUY THẮNG, Chủ tịch UBND phường 6, quận 6 Phải thay đổi thói quen tiện đâu tấp đó Địa bàn phường hiện nay có rất nhiều điểm bán tự phát, một phần vì là nơi tập trung có khá nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất nên công nhân đông, có nhiều dân cư. Trước đây phía UBND phường luôn có lực lượng túc trực để đảm bảo trật tự an ninh, phân luồng giao thông ở các điểm chợ tự phát này. Nhưng đó không phải là giải pháp căn cơ nhất, có chúng tôi thì họ buôn bán trật tự, vừa quay lưng đi thì họ lại tràn ra như cũ. Sau đó, trong năm 2018 phường đã đề xuất với quận để đầu tư một điểm bán, kinh doanh theo giờ nằm trên đường Ngô Chí Quốc. Điểm bán này hoàn toàn miễn phí cho người dân với hai khung giờ bán là sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Nhưng nói thật là chỗ này vẫn còn vắng vì không thuận đường cho người mua, với lại họ cũng chưa quen phải đến điểm này để mua hàng mà cứ thích tấp vào bên đường mua cho nhanh, gọn nên cũng khó. Phường đã và đang cố gắng để tuyên truyền, vận động người dân để dần quen với nếp sinh hoạt này. Bà TRƯƠNG HỒNG YẾN, Chủ tịch UBND phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức Muốn dẹp chợ tự phát, phải có chợ thay thế Trên địa bàn phường hiện nay có ba điểm là chợ tự phát. Năm rồi phường phải làm thường xuyên, kiểm tra thường xuyên thì mới duy trì được an ninh địa bàn ở các chợ tự phát này. Chúng tôi nhận thấy có cái khó là không thể nào cứ đi nhắc nhở, kiểm tra như vậy mãi được nên có tính đến phương án khác. Phòng Kinh tế của quận và phía UBND phường muốn xây dựng một khu chợ nhỏ, đủ để đưa toàn bộ số người dân hiện buôn bán ở các điểm chợ tự phát vào cùng một điểm để mua bán nhưng tạm thời chưa tìm được địa điểm nào. Phường cũng đã có kiến nghị với quận về việc này với quyết tâm là cần tạo một nơi buôn bán mới cho người dân. Một lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức T.TUYỀN - N.HIỀN ghi