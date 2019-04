Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn sáng dẫn đường

Tối 12-4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) và Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) đã diễn ra cầu truyền hình “Nguồn sáng dẫn đường” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019).

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân TP.HCM.

Điểm cầu ở Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và nhiều lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và TP.HCM.