Đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng úy đánh người

Quậy tưng bừng tại sân bay Một vụ việc từng gây xôn xao dư luận khác là trường hợp bà Lê Thị Hiền (cán bộ Công an quận Đống Đa, Hà Nội). Hôm 11-8, bà Hiền là hành khách của chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội. Khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, bà Hiền đã to tiếng, sử dụng lời lẽ cùng hành động rất không đúng mực với nhiều nhân viên tại đây.

Hình ảnh bà Lê Thị Hiền “quậy” tại sân bay. Ảnh: MXH Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn, trật tự khu vực nhà ga, cảng vụ đã phối hợp với đồn công an Tân Sơn Nhất trú đóng ngay trong cảng để xử lý nhanh vụ việc. Theo đó, đồn công an Tân Sơn Nhất đã xử phạt vi phạm hành chính bà Hiền 200.000 đồng. Đến ngày 23-8, giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an quận Đống Đa tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Lê Thị Hiền để có những xử lý tiếp theo. Hiện bà Hiền đang bị xem xét giáng cấp hàm từ đại úy xuống thiếu úy. PHONG ĐIỀN