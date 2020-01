Đình chỉ công tác bác sĩ bị tố ôm nữ sinh ngủ trong ca trực

Ngày 21- 1, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết Giám đốc BV này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác thời gian 15 ngày đối với Bác sĩ H.T.P (công tác tại Khoa Phẩu thuật tim mạch lồng ngực) để xác minh thông tin BS này bị đăng ảnh “ôm sinh viên ngủ trong ca trực”. Việc tạm đình chỉ công tác đối với Bác sĩ H.T.P. bắt đầu từ ngày mai (22-1).



Hình ảnh "ôm sinh viên ngủ" xuất hiện trên mạng xã hội được cho là chụp ở BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tài khoản Facebook M.Q. đăng tải nhiều ảnh “ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực”. Hình ảnh cho thấy có một người đàn ông không mặc quần dài nằm ôm một cô gái trên chiếc đệm trải trong phòng trực, trên bàn có tập Hồ sơ bệnh án in logo BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.



Ngày 20-1, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An ký công văn “về việc báo cáo vi phạm đạo đức của nhân viên y tế” gửi BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc BV này xác minh thông tin “ôm sinh viên ngủ trong ca trực”; xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Báo cáo kết quả xác minh về Sở Y tế Nghệ An trước ngày 5-2.

Công văn cũng nêu: nghiêm cấm các cán bộ y tế có các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Hiện Ban Giám đốc BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ xác minh (gồm: Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra , thanh tra nhân dân...) để kiểm tra sự việc trên.