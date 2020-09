Đình chỉ công tác Thượng tá công an bị tố quan hệ bất chính

Chiều 9-9, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng đã chủ trì buổi họp báo về tính hình kinh tế - xã hội TP tám tháng đầu năm 2020.



Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến việc Phó trưởng Công an quận 10 bị tố có hành vi quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp cấp dưới đã được xử lý như thế nào?



Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: TTBC

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: quan điểm xử lý nhất quán của Công an TP.HCM là không bao che, dung túng cho các trường hợp sai phạm; nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm với mục đích làm trong sạch nội bộ, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân với lực lượng công an.

Theo ông Tuyến, đối với vấn đề báo chí phản ánh ở Công an quận 10 , Công an TP.HCM đang làm quy trình xử lý. Theo đó tùy theo tính chất, mức độ sẽ có mức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm.

Cụ thể, ông Hoàng Thanh Hà, Phó trưởng Công an quận 10 bị tố có hành vi quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp lan truyền trên mạng xã hội. Công an TP.HCM đã nắm được thông tin và hiện đã đình chỉ các cán bộ liên quan đến vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của ngành.

Trước đó, ngày 27-8, một tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin một Thượng tá Công an quận 10 bị bắt quả tang khi đang ở chung phòng với nữ đồng nghiệp là trung uý N. cũng đang công tác tại Công an quận 10.

Người bắt quả tang vụ việc chính là chồng Trung uý N. và cũng là cán bộ Công an, sau đó gọi điện cho người thân của Thượng tá Hoàng Thanh Hà đến chứng kiến.

Người đăng tải cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 18-8 tại khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.