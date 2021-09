Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Văn phòng UBND TP (Cổng thông tin điện tử), Sở TT&TT và báo, đài của TP Cần Thơ về việc đề nghị đăng tải kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, QH khóa XV.



Cử tri Cần Thơ phát biểu ý kiến khi Thủ tướng về ứng cử ĐBQH khóa XV ở Cần Thơ hồi tháng 5-2021. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên Đoàn ĐBQH TP không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tiếp mà thông qua các phương tiện thông tin truyền thông.

Cử tri TP có phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và TP nói riêng; những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các lĩnh vực đời sống xã hội cũng như các vấn đề khác mà cử tri quan tâm.

“Nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề còn hạn chế trong công tác điều hành, quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong thời gian qua, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ mong quý cử tri có nhiều phản ánh, kiến nghị quý báu đến Đoàn ĐBQH để trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH TP chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến QH trong kỳ họp thứ 2 sắp diễn ra cũng như chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định” – văn bản nêu.

Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh đến Đoàn ĐBQH TP, cử tri gửi thư về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ tại địa chỉ số 02 đường Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; hoặc gửi vào email cantho@quochoi.vn, hoặc điện thoại đường dây nóng 02923.818.015; 0967.546.854 trước ngày 5-10-2021.

Trong đó, thời gian tiếp nhận ý kiến qua điện thoại kết thúc lúc 17 giờ ngày 5-10-2021. Cước phí thư phản ánh của cử tri qua bưu điện sẽ được miễn cước.

