Tình quân với dân như cá với nước Nói về vai trò tiên phong của lực lượng quân đội Việt Nam nhất là trong cuộc chiến chống COVID-19, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương cho rằng Quân đội Việt Nam là quân đội kiểu mới, do Đảng và Nhà nước xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và trưởng thành. Cũng theo Thiếu tướng Chương, bản chất truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam là do dân, vì dân nên luôn đồng hành với dân, hành động rất nhanh nhẹn, không chần chừ và không e dè. Thiếu tướng Chương cho hay: Quân đội là những đơn vị được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống doanh trại khắp trên cả nước, sẵn sàng xây dựng bệnh viện dã chiến, nhường doanh trại của mình để hình thành khu vực cách ly cho người dân. Từ Bắc tới Nam, từ Quân khu 1, Quân khu 2… cho đến miền Nam, Quân khu 7, Quân khu 9 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Rồi hình ảnh những chiến sĩ biên phòng nhường doanh trại của mình ra cắm trại, sống và sinh hoạt ở ngoài rừng để nhường doanh trại cho người dân. Bên cạnh đó, giữa quân đội và nhân dân ta nhiều năm nay đã cùng nhau xây dựng một hệ thống quân dân y kết hợp, cho phép ứng phó nhanh trong thời bình cũng như thời chiến, cứu hộ cứu nạn trong mọi điều kiện khi cần thiết. Và ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ quân y đã có sự kết hợp rất nhịp nhàng mà không bị động hay gặp trở ngại gì. Tất cả những điều này thể hiện sự phối hợp rất ăn ý, đồng bộ và chặt chẽ của lực lượng quân đội Việt Nam, bắt nguồn từ bản chất của quân đội là do dân và vì dân, sẵn sàng trong mọi tình huống. Thiếu tướng Chương còn chia sẻ thêm: Đa số anh em cựu chiến binh đảm nhiệm các nhiệm vụ ở địa phương nên khi dịch COVID-19 bùng phát, mọi người luôn luôn gương mẫu chấp hành không ai vi phạm và luôn luôn hưởng ứng lời kêu gọi của TP.HCM trong việc giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...