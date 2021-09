Toàn cảnh giãn cách xã hội các tỉnh miền Tây • An Giang: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở các huyện Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn và hai TP Long Xuyên, Châu Đốc. Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu giãn cách theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 26-8 đến hết 5-9.

• Bạc Liêu: Áp dụng cách ly y tế toàn TP Bạc Liêu, các địa phương còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới. • Bến Tre: Thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 10-9. • Cà Mau: Giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 24-8 cho đến khi có thông báo mới. • Cần Thơ: Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 8-9. • Đồng Tháp: Dự kiến áp dụng Chỉ thị 16 đến hết ngày 5-9. • Hậu Giang: Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với địa bàn TP Vị Thanh, người dân không ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau, trừ các trường hợp đặc biệt được phép đi lại. • Long An: Giãn cách TP Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ theo Chỉ thị 16 từ ngày 31-8 đến hết 13-9. Còn thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng Chỉ thị 16 từ ngày 31-8 đến hết 6-9. • Kiên Giang: Áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 6-9. • Trà Vinh: Áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 10-9. • Tiền Giang: Giãn cách theo Chỉ thị 16 ở TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông đến ngày 15-9, bốn huyện còn lại theo Chỉ thị 15.