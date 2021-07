Ngày 18-7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, tạo điều kiện cấp bổ sung vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho Đồng Nai để tiêm cho người lao động nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, mặc dù tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhưng với biến chủng Delta siêu lây nhiễm, dich bệnh vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch tại nhiều đia phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều ổ dịch lớn tại các chợ dân sinh, khu nhà trọ công nhân và một số công ty thuộc các Khu công nghiệp.



Đồng Nai đang cần lượng vaccine lớn để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: AX.

Ngoài ra còn ở một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp quy mô lớn với số công nhân lao động vài chục ngàn người như Công ty Pouchen, Công ty Changshin đã phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Chỉ trong một tuần toàn tỉnh đã có 319 ca mắc mới được Bộ Y tế công bố. Nguy cơ dịch bùng phát, lây lan rộng trong các khu nhà trọ công nhân, các cơ sở sản xuất trong và ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Y tế quyết định phân bổ 226.520 liều vaccine trong 2 đợt gần đây. Tuy nhiên, số vắc xin này vẫn chưa đủ để tiêm cho các dối tương ưu tiên và miễn phí theo quy đinh. Trong khi đó gần 1,2 triệu lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp đang bị đe dọa bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng chưa có vắc xin đề tiêm phòng.

Vì vậy, Đồng Nai mong muốn có thêm vaccine để tiêm cho người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, tránh sự đứt gãy chuỗi cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong đợt này Đồng Nai sẽ được phân bổ tổng số hơn 231 ngàn liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 25 ngàn liều vaccine BNT162b2 của Pfizer (do Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia viện trợ); 140 ngàn liều vaccine Astrazeneca (do Chính phủ Nhật Bản viện trợ) và hơn 65 ngàn liều vaccine Spikevax (do Chính phủ Mỹ viện trợ).

Đồng Nai cũng đã thực hiện giãn cách toàn xã hội và thiết lập hơn 60 vùng cách ly y tế với 82.609 hộ dân và hơn 362.600 nhân khẩu. Tiến hành điều tra truy vết thần tốc các trường hợp FO phát hiện qua khám sàng lọc tại các cơ sở y tế, qua xét nghiệm tấm soát diện rộng và đã tiến hành cách ly, khoanh vùng xử lý các ổ dịch theo quy định.

Hiện đang cách ly điều trị hơn 1.000 ca bệnh COVlD-19, cách ly tập trung 2.902 người, cách ly tại nhà 8.436 người và theo dõi sức khỏe lại nhà 1.349 người.