Đồng Nai: Nhiều băng nhóm bị triệt phá

Hàng trăm vụ án bị Công an TP Biên Hòa triệt phá, các điểm sử dụng mua bán ma túy bị đánh sập, nhiều nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí thanh toán được ngăn chặn... trong thời gian gần đây.



Triệt phá các loại tội phạm điển hình

Công an TP Biên Hòa xác định các tệ nạn xã hội sẽ nảy sinh các loại tội phạm về trật tự xã hội nên đã đồng loạt tấn công các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đây được xem là nơi các băng nhóm tàng trữ, sử dụng ma túy.

Trong đêm 28-2, công an phường, xã cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa đã đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhiều tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động mại dâm trên địa bàn. Hàng chục quán karaoke như Hoàng Hà Hoàng (phường Tân Biên), karaoke Ngọc Linh và massage Thanh Thu (phường Long Bình Tân)… và nhiều quán cà phê, khách sạn bị kiểm tra. Công an phát hiện hàng trăm người sử dụng ma túy, mua bán mại dâm...

Trước đó, ngày 11-2, các trinh sát triệt phá “chợ” ma túy tại phường An Hòa, bắt giữ Lương Thị Bích Chi và Lương Văn Nhân chuyên cung cấp ma túy cho người nghiện. Công an thu giữ gần 80 gói ma túy và nhiều tang vật khác...

Một đầu nậu ma túy khác là Lê Ngọc Thạch và Cao Văn Khương, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Các nhóm cho vay lãi nặng cũng bị công an đưa vào tầm ngắm. Công an bắt giữ Nguyễn Việt Thắng (phường Tân Phong) và các đồng phạm, làm rõ số tiền hơn 6 tỉ đồng thu được từ cho vay lãi nặng. Các băng nhóm đòi nợ thuê do Phạm Bá Duy, Lý Văn Quyền, Đào Văn Cốp và Cao Tiến Đại hoạt động trên địa bàn cũng bị bắt giữ.

Các băng nhóm trộm cắp, cướp giật cũng bị trinh sát bắt giữ.

Trong quá trình tuần tra, nắm địa bàn, Công an TP Biên Hòa kết hợp với Công an phường Trảng Dài, Bửu Long ngăn chặn hai băng nhóm chuẩn bị hung khí thanh toán nhau. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như bom xăng, kiếm, mã tấu…



Công an TP Biên Hòa nhận khen thưởng của UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: V.NGỌC

Điểm nóng tội phạm đã nguội

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, địa bàn TP Biên Hòa luôn là điểm nóng của tình hình tội phạm, chiếm trên 50% số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn toàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và ban giám đốc công an muốn nhanh chóng lập lại trật tự.

Bước đầu, với việc mạnh tay, Công an TP Biên Hòa đã làm chuyển biến căn bản tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Kéo giảm được 15 vụ phạm pháp hình sự so với trước cao điểm, tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 80%.

Công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngoài ra, công an các phường, xã đã phát hiện, thu gom và vận động nhân dân giao nộp hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, qua đó đã góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, lực lượng sẽ tập trung triệt xóa tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm, hoạt động tín dụng đen. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm, trộm cắp.

Đặc biệt, Tổ tuần tra vũ trang của Công an TP Biên Hòa (Tổ 262, tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm từ các đội nghiệp vụ) kết hợp cảnh sát cơ động tuần tra liên tục trên khắp địa bàn để xử lý các vụ việc về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cá nhân và tập thể của Công an TP Biên Hòa trong thời gian qua. Mới đây, tỉnh đã tổ chức trao tặng bằng khen cho năm tập thể và cá nhân thuộc Công an TP Biên Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Theo ông Cao Tiến Dũng, các băng nhóm tội phạm và các địa bàn trọng điểm được đấu tranh, triệt xóa, chuyển hóa đạt hiệu quả cao, mang lại niềm tin cho nhân dân.