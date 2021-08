Ngày 13-8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có văn bản về việc hỗ trợ người dân có nguyện vọng trở về các địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước đó, từ ngày 4 đến ngày 9-8, UBND tỉnh Đồng Nai nhận được công văn của 8 tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ đưa người dân các địa phương về quê và di chuyển qua địa bàn tỉnh. Các tỉnh gồm: Đắk Lắk, Bạc Liêu, Quảng Trị, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cà Mau.



CSGT Đồng Nai dẫn đường để đưa người lao động về quê an toàn. Ảnh: VH.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm đầu mối, với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng 8 tỉnh trên để có phương án hỗ trợ phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Văn phòng Chính phủ và kế hoạch triển khai UBND tỉnh Đồng Nai.

Các nhóm đối tượng được ưu tiên giải quyết khi có nguyện vọng trở về địa phương, gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ đang có thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người có bệnh lý nền; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; lao động tự do, lao động mất việc làm và lao động đang ở trong các vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế nhưng chưa có nơi cư trú ổn định.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm dẫn đường, bảo vệ an toàn các đoàn xe đến đón người dân về quê đến hết địa phận tỉnh Đông Nai, đảm bảo an ninh trật tự trong việc đưa đón dân về địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đảm bảo an toàn và các quy định về phòng, chống dịch.

Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí phương tiện đưa đón dân về các địa phương khi có yêu cầu trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác theo tinh thần hỗ trợ tối đa cho người lao động, người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan.