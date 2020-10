Đồng Nai: Sau 15 phút phát động, quyên góp được hơn 3,5 tỉ

Sáng 21-10, tại trụ sở Khối nhà nước tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra.



Cán bộ, nhân viên UBND tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh:VH.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, hiện nay do ảnh hưởng của cơn bão số 7, một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trên diện rộng gây ra. Đặc biệt, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế... đã bị thiệt hại lớn về người và của cải.

UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay quyên góp, ủng hộ bằng tinh thần cũng như vật chất để giúp đỡ người dân ở vùng gặp thiên tai khắc phục khó khăn, vơi bớt những đau thương, mất mát và những khó khăn chồng chất do thiệt hại nặng nề của lụt lũ gây ra.

Ngay sau buổi lễ phát động, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyên góp được hơn 3,5 tỉđồng.

Ngày mai 22-10, tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ tiếp nhận sự ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt gây ra.