Đồng Nai: Thuê người hạ gỗ trong khu bảo tồn

Tám người thi viên chức bị sửa điểm đậu thành rớt Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, cho biết: Trong kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Cẩm Mỹ năm 2017, có 19 thí sinh dự thi và tiêu chí tuyển dụng là tám giáo viên. Thời điểm đó ông Phạm Dục, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện, được phân công làm nhiệm vụ thu, tổng hợp điểm các bài thi. Ông Dục đã có hành vi sửa điểm của tám người thi đậu thành rớt, tám người có mối “quan hệ thân thiết” rớt thành đậu. Sự việc sau đó bị Thanh tra huyện Cẩm Mỹ phát hiện nên đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra làm rõ. Bước đầu công an xác định hành vi của ông Dục đã gây thiệt hại cho lợi ích của các thí sinh dự thi và của cơ quan tuyển dụng là UBND huyện Cẩm Mỹ. Đây là vụ án phức tạp, có dấu hiệu “chạy” điểm thi tuyển viên chức ngành giáo dục nên công an đã khởi tố vụ án và tiếp tục làm rõ những cá nhân liên quan. Hiện cơ quan công an huyện đang điều tra làm rõ.