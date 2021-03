Ngày 5-3, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) còn chậm và chỉ tiêu đến đầu tháng 7-2021 sẽ cấp 800.000 thẻ CCCD khó có thể hoàn thành.



Cụ thể, tại buổi làm việc mới đây với Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Công an tỉnh cho hay đến ngày 1-3, tổng số 13 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thu nhận được 10.554 hồ sơ cấp CCCD. Trong đó, Phòng PC06 Công an tỉnh thu nhận 5.075 hồ sơ, Công an các huyện thu 5.479 hồ sơ.

Báo cáo với ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Công an tỉnh lý giải một trong những khó khăn hiện nay là còn khoảng 600.000 trường hợp công dân trong độ tuổi phải làm CCCD trên địa bàn tỉnh thiếu trường thông tin ngày, tháng sinh. Theo quy định, nếu không có trường thông tin ngày, tháng sinh thì không cấp CCCD được.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh xây dựng Kế hoạch đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch của công dân để phục vụ cho công tác cấp, quản lý CCCD. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng nhưng đến nay chỉ mới giải quyết được 85.667 trường hợp thiếu ngày, tháng sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thiện Nghĩa thống nhất với kiến nghị của Công an tỉnh về việc đề nghị Bộ Công an hỗ trợ kinh phí để mua thêm sáu máy thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Đồng thời, tăng cường nguồn nhân lực, đảm bảo các trang thiết bị, phần mềm và đẩy nhanh tiến độ bổ sung trường thông tin ngày, tháng sinh cho 600.000 trường hợp còn thiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng yêu cầu Công an tỉnh và Cục Thống kê tỉnh giải trình, làm rõ nguyên nhân sự chênh lệch về số liệu dân cư giữa hai ngành.

Cụ thể, số liệu dân cư do Cục Thống kê tỉnh quản lý là 447.589 hộ với 1.599.504 nhân khẩu, trong khi đó, còn số liệu do Công an tỉnh quản lý là 487.357 hộ, 2.081.932 nhân khẩu.