Dự kiến chi bao nhiêu nghìn tỉ để cải cách lương?

2019 ước thu vượt 46.000 tỉ đồng Theo Bộ trưởng Dũng, chín tháng đầu năm 2019, NSNN đạt 77,5% dự toán, mức cao nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây và tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Ước tính cả năm thu vượt 3,3% (46 nghìn tỉ đồng) so dự toán; trong đó thu ngân sách trung ương ước vượt 8-11 nghìn tỉ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp vượt dự toán. Tỉ lệ huy động vào NSNN đạt 23,7% GDP, từ thuế, phí đạt 20,2% GDP. ”Trong thời gian còn lại của năm, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện và ở mức cao nhất các nhiệm vụ tài chính - NSNN, trong đó phấn đấu thu NSNN vượt khoảng 5% so với dự toán” - Bộ trưởng Dũng báo cáo.