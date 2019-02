Du lịch Cần Thơ đạt gần 85 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán

Chín ngày Tết, Cần Thơ chỉ xảy ra một vụ phạm pháp hình sự Theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, từ 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra một vụ phạm pháp hình sự (trộm cắp tài sản). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn được giữ vững, không xảy ra cháy nổ, đốt pháo nổ và khiếu kiện đông người, vượt cấp. Về an toàn giao thông, trên địa bàn xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết ba người, bị thương hai người (tăng cả ba tiêu chí so với năm 2018).