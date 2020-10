Đưa 8 liệt sĩ giúp dân trong lũ về đất mẹ Nghệ An

Chiều tối 22-10, di hài 8 liệt sĩ quê Nghệ An đã đưa về tới xứ Nghệ. Rất đông người dân, sinh viên ra đường đón, tiếc thương các liệt sĩ.

22 quân nhân của Đoàn 337 (Đoàn kinh tế Quốc Phòng) hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thì ở Nghệ An có 8 người.



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ 2 bên trái) cùng đơn vị, và gia đình di quan linh cữu liệt sỹ Phùng Thanh Tùng về quê Nghệ An an táng.



Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã đẫn đầu đoàn công tác, vào TP Đông Hà (Quảng Trị) viếng 22 quân nhân của Đoàn 337 (Quân khu 4).

Sau lễ viếng, di hài các liệt sĩ được đưa về quê nhà để an táng trong các ngày 23 và 24-10.

Danh sách 8 quân nhân người Nghệ An hy sinh ở Quảng Trị gồm:

1. Trung tá Phùng Thanh Tùng (sinh năm 1979)

- Chức vụ: Trợ lý Tổ chức lao động-Tiền lương, Đoàn KT-QP 337.

- Nguyên quán: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

2. Trung tá QNCN Bùi Đình Toản, sinh ngày 20/10/1970

- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Đoàn KT-QP 337.

- Nguyên quán: Xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

3. Thiếu tá QNCN Nguyễn Cảnh Trung, sinh ngày 9/12/1978

- Chức vụ: Nhân viên bảo mật, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.

- Nguyên quán: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

- Chỗ ở hiện nay: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

4. Thượng úy QNCN Trần Văn Toàn, sinh ngày 02/5/1983

- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.

- Nguyên quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

5. Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thu, sinh ngày 2/2/1984

- Chức vụ: Nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337.

- Nguyên quán: Xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

6. Thượng úy QNCN Lê Cao Cường, sinh ngày 10/5/1983

- Chức vụ: Nhân viên xăng dầu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Đoàn KT-QP 337.

- Nguyên quán: Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

7. Trung sỹ Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 4/1/2000

- Quê quán: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

- Nhập ngũ: Tháng 2/2019.

8. Trung sỹ Nguyễn Quang Sơn, sinh ngày 25/4/2001

- Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

- Nhập ngũ: Tháng 9/2019.