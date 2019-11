Đưa các thi hài người Việt tử vong ở Anh về quê nhà

Sáng 27-11, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đưa các thi thể người Việt Nam tử vong ở Anh hôm 23-10 đã hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội). Các thi thể sau đó được bàn giao cho cán bộ chính quyền địa phương đưa về quê nhà.



Di ảnh hai vợ chồng anh Trần Hải Lộc và chị Nguyễn Thị Vân (quê Nghệ An) tử vong ở Anh.

Hiện huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và tỉnh Nghệ An đã thuê xe ra sân bay Nội Bài tiếp nhận, đưa 13 thi thể về quê bàn giao cho các gia đình ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã thuê xe cứu thương ra sân bay Nội Bài tiếp nhận, đưa năm thi thể bàn giao cho các gia đình. Trong đó, bốn thi thể quê huyện Diễn Châu và một thi thể quê huyện Nghi Lộc.



Người dân ở huyện Diễn Châu đau buồn, chờ đợi nhận thi thể anh Cao Tiến Dũng.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cũng cho hay đang có mặt tại sân bay để tiếp nhận các thi thể nạn nhân quê Hà Tĩnh. Đợt này, huyện Can Lộc tiếp nhận tám thi thể.

Được biết, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), các gia đình đã dựng rạp, chuẩn bị đón nhận thi thể. Nhiều người dân, bà con xóm giềng, anh em đã đến động viên, chia sẻ và giúp chuẩn bị công tác lo tang lễ.

Dự kiến đầu giờ chiều 27-11, các xe cứu thương sẽ chở các thi thể về đến Hà Tĩnh, Nghệ An.



Di ảnh chị Bùi Thị Nhung (quê huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trước đó, ngày 18-11, nhằm góp phần giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân Nghê An và Hà Tĩnh tử vong ở Anh, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam gửi tiền hỗ trợ nhân đạo mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Tổng số tiền 620 triệu đồng được trao tận tay đến gia đình của 31 người. Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP.HCM đã về quê Nghệ An, Hà Tĩnh trao cho một số gia đình có con tử vong ở Anh mỗi gia đình 66,24 triệu đồng hỗ trợ để đưa thi thể về nước.