Cụ thể, ngày 28-9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc, New Zealand và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Úc, New Zealand và Tonga về nước, trong đó có người chưa thành niên, người cao tuổi, người có bệnh nền, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.



Tiếp đó, vào ngày 29-8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.