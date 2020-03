Dựng pháo đài thép bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vui buồn có nhau Sau trận chiến ở Trường Sa, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, tiếp tục con đường binh nghiệp. Hơn 20 năm trước, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá, về sinh sống cùng gia đình tại làng hoa Đằng Hải, quận Hải An. Sau lần tai biến cách nay mấy năm, ông đã phục hồi khá nhiều, hằng ngày ông làm vườn chăm bón cây cảnh, chiều đạp xe tập thể dục. Gần chục năm trước, ông Lễ đã cùng đồng đội cũ thành lập chi hội tàu HQ505. Hằng năm, cứ tới dịp 14-3, ông lại cùng đồng đội cũ ôn lại truyền thống của những người lính quả cảm. Những người lính dưới quyền ông, nhiều người sau đó đã trở về cuộc sống đời thường. Ông Bùi Văn Biên, người lính hậu cần trên tàu HQ 05, đã phục viên năm 1990. Trở về địa phương, ông Biên tiếp tục tham gia công tác tại xã, trở thành chỉ huy trưởng quân sự của xã Tân Dương từ năm 2004 tới nay. Ông Đàm Xuyên, người thợ máy năm xưa, tiếp tục học lấy bằng thợ máy, giờ vẫn làm thợ máy tàu vận tải chạy tuyến Bắc-Nam. Sau trận chiến ở Trường Sa năm 1988, thợ máy Nguyễn Văn Thiếu trở về quê nhà ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng xây dựng gia đình. Cuộc sống khó khăn, ông phải đi làm phụ hồ lo cho cuộc sống gia đình. Gần chục năm trước, khi sức khỏe có phần yếu đi, ông Thiếu xin làm bảo vệ cho một doanh nghiệp ở gần nhà. Trong số cựu binh trên con tàu HQ505, ông Bùi Văn Thanh (53 tuổi), người lính cơ điện năm xưa, trở về quê nhà ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng không may mắc căn bệnh cột sống. Hơn 10 năm nay ông sống trong bệnh tật, cuộc sống gia đình đều trông cậy vào người vợ tần tảo chăm lo. Năm ngoái, những đồng đội tàu HQ505 đã mua tặng ông một chiếc xe lăn giúp ông có phương tiện di chuyển. Ông Thanh cho biết mặc dù bản thân bệnh tật nhưng mỗi khi đồng đội có việc, các ông lại tụ nhau tới giúp đỡ chung vui. “Tình cảm đồng đội vô cùng trân quý đã động viên tinh thần cho tôi rất nhiều trong cuộc sống” - ông Thanh nói. Dịp 14-3 năm nay, theo kế hoạch, các ông sẽ tụ họp ôn lại truyền thống. Nhưng do dịch bệnh, năm nay những người lính tàu HQ505 quyết định không tổ chức gặp mặt.