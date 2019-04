Đừng ‘tình cảm’ mới giảm được biên chế

Sáng 19-4, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ, một năm thực hiện Thông báo 30-TB/TW và Kết luận 17 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.



Giảm ít và thiếu cán bộ giỏi

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cho biết tính đến cuối tháng 6-2018, sau ba năm TP tinh giản được 472 biên chế. Trong đó có 93 công chức, 170 viên chức và 142 hợp đồng theo Nghị định 68, khối đảng và đoàn thể là 67 biên chế.

Ông Hải cho rằng vẫn còn những hạn chế như số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế của Trung ương giao. “Tuy có quyết liệt trong việc tinh giản biên chế nhưng chưa đạt yêu cầu vì TP là một đô thị đặc biệt với khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy để tinh giản biên chế thì phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Việc này cần có lộ trình thực hiện” - ông Hải nói.

Một hạn chế khác mà ông Hải nêu ra là vẫn còn một số cấp ủy lúng túng trong tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. “Công tác tạo nguồn cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch chưa nhiều, thiếu chính sách khuyến khích thu hút cán bộ trẻ vào làm việc trong hệ thống chính trị dẫn đến tình trạng xin nghỉ việc của đội ngũ cán bộ trẻ có chiều hướng tăng” - ông Hải nói và cho rằng cơ cấu đội ngũ cán bộ còn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý, thiếu cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Về nguyên nhân hạn chế, ông Hải đưa ra nhiều nguyên nhân, trong đó nhấn mạnh đến một số đơn vị có tâm lý muốn duy trì bộ máy như hiện trạng, sợ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự sẽ có khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.



Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tá Lâm

Vượt qua quan hệ

Về kế hoạch trong thời gian tới, ông Hải cho biết TP sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, HĐND, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo. TP cũng sẽ giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả.

TP.HCM cũng sẽ triển khai đề án sắp xếp lại tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân; thí điểm mô hình trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Huyện ủy đồng thời chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; mô hình trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Huyện ủy đồng thời trưởng Phòng Nội vụ quận, huyện ở những nơi có đủ đều kiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết trong vấn đề tinh giản biên chế “anh em phải đối mặt với áp lực rất lớn”.

Lý giải điều này, ông Quang cho biết bình quân mỗi năm dân số và người lưu trú ở TP.HCM tăng khoảng 1 triệu người. Nhiều xã, phường, thị trấn có mật độ dân số rất cao và tập trung. Điển hình như ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) có hơn 146.000 dân, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) có hơn 160.000 dân. “Nếu giảm nhân sự nữa thì đúng là TP.HCM rất khó. Rất mong Trung ương xem xét cho TP cơ chế đặc thù trong sử dụng con người” - ông Quang nói.

Để triển khai hiệu quả việc tinh giản biên chế trong thời gian tới, ông Quang cho rằng trong việc tinh giản biên chế cần vượt qua chuyện gửi gắm, nhờ vả, các mối quan hệ tình cảm, quen biết… để sắp xếp lại bộ máy vì lợi ích chung. Ông cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần phải bố trí cán bộ đúng người, đúng việc. Xây dựng ý thức cán bộ trong việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ.

Xã hội hóa dịch vụ công, không cần biên chế

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho rằng khối nhà nước, chính quyền triển khai tinh giản biên chế còn chậm, chỉ mới có kết quả bước đầu. “Nếu so với con số thực tế sử dụng thì có giảm nhưng vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu giao của Bộ Nội vụ. Lý do là số giao của TP luôn cao hơn số giao của Bộ Nội vụ. Tôi đề nghị TP và Bộ Nội vụ nên ngồi lại với nhau để có sự thống nhất” - ông Chính nói.

Từ đó, ông Chính đề nghị TP cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cái nào có chồng chéo thì phải điều chỉnh. Cơ quan phải có kế hoạch công việc hằng năm, định kỳ hằng quý, hằng năm phải có đánh giá, từ đó mới tính ra được định mức lao động. “Tôi nhìn nhận đây cũng là việc khó, nên triển khai mà chưa đạt mục đích yêu cầu đề ra” - ông Chính nói.

Ngoài ra, ông Chính cũng lưu ý TP.HCM cần tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện, hướng đến mục tiêu năm 2021 tinh gọn bộ máy, thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.