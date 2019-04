Đường dây ma túy “khủng” trong loa, 3 người Đài Loan tháo chạy

Nhóm người Đài Loan đã bỏ ma túy trong các chiếc loa di động để ngụy trang đưa vào Việt Nam. Rồi khi biết bị bại lộ đường dây, ba người Đài Loan chỉ đạo Phú mang 700kg ma túy đá đi đổ, cả ba người lên máy bay về nước.

Ba người Đài Loan đã kịp "tháo chạy"

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, TP.Vinh) và Võ Sỹ Mạnh (36 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra vụ ma túy “khủng” thu giữ 700 kg ma túy đá.



Những chiếc loa thùng dùng để bỏ ma túy bên trong chở đến kho hàng ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm và tội cưỡng đoạt tài sản” để tập trung điều tra, làm rõ.



Công an xác định có ba đối tượng người Đài Loan liên quan, chỉ đạo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này gồm có: Lin Sheng Hsiun (43 tuổi), Lin Kun Jund (41 tuỏi) và Ho Yu-Hsiang (31 tuổi). Cả ba người Đài Loan trên đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trong các ngày 15 và 16- 4, hiện cơ quan công an đang truy nã quốc tế.

Có hai người bị triệu tập để phục vụ điều tra gồm anh Nguyễn Đức Bút (28 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh) và chị Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi)- chủ kho ở xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



Đường dây ma túy mở loa ra bỏ ma túy đá vào bên trong.

Qua điều tra ban đầu xác định, “trùm” ở Đài Loan liên hệ và sang gặp Phú để nhờ Phú thuê kho chứa “hàng” và ô tô. Phú ra huyện Quỳnh Lưu tìm gặp chị Tâm để thuê kho của chị.



Đầu tháng 4- 2019, Phú nhận 25 thùng các tông màu vàng từ một xe chở hàng biển kiểm soát Lào đưa đến cất trong kho thuê của chị Tâm. Phú thấy lô hàng có 50 loa thùng màu đen, loại kéo di động. Sau đó, nhóm người Đài Loan nói “lô hàng có lỗi” nên bảo Phú mở cửa kho để một số người Đài Loan vào làm việc bên trong, còn Phú ở ngoài.

Đến trưa 15-4, Phú và một người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan ở khách sạn hạng sang Mường Thanh Sông Lam (TP Vinh). Đến chiều tối cùng ngày, Phú xem mạng xã hội và báo chí biết công an bắt vụ ma túy lớn cất giấu trong loa thùng (ở vụ án này Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, khám xét nhà một người dân ở Nghệ An).

Phú biết loa thùng chứa ma túy công an bắt giữ giống loa thùng mà Phú đang thuê cất trong kho hàng ở huyện Quỳnh Lưu. Phú thông báo sự việc cho một đối tượng người Đài Loan biết thông tin. Người Đài Loan này nói là ma túy bị lộ, chỉ đạo Phú phải đem đi vứt.



Ma túy đá bỏ trong bao như gói trà rồi bỏ vào bao tải mà Nguyễn Văn Phú thuê xe chở đi đổ bên quốc lộ.

Vứt ma tuý từ xe tải xuống quốc lộ

Ít ngày sau, Phú gọi cho bạn là Trung để nhờ kiếm xe tải chở hàng. Trung không có xe nên nhờ bạn là Bút đưa Phú và Trung đến nhà Mạnh để thuê Mạnh chở Bút, Phú và Trung đến kho chở hàng ở Quỳnh Lưu.

Khi đến kho, Phú nói Trung kéo các bì tải màu trắng ở phía trong kho ra bên ngoài. Trung thấy loa thùng, bao tải...trong kho giống vụ Công an Hà Tĩnh bắt ma túy ở TP Vinh, nhưng vẫn không tố giác hay khuyên bạn mà vẫn giúp kéo các bao tải trong kho ra ngoài. Tiếp theo Phú trực tiếp bốc các bao tải lên xe, tài xế Mạnh nhảy lên lên thùng xe hỗ trợ xếp hàng. Bút đứng chơi, không tham gia bốc hàng.



Nghi phạm Nguyễn Văn Phú.

Đến rạng sáng 16- 4, sau khi bốc hết “hàng” lên xe tải, Phú chỉ đạo chở đi ra khỏi địa phận Nghệ An. Tuy nhiên, nghi ngờ bị công an theo dõi nên Phú đã bốc số bao tải chứa ma túy vứt xuống bên quốc lộ 48B (đoạn qua xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).



Sau đó, Mạnh (chủ xe tải), sau khi vận chuyển thuê số “hàng” trên không biết đó là ma túy đá nhưng nghi ngờ đó là hàng cấm nên đã gọi điện cho Phú uy hiếp yêu cầu Phú chuyển cho Mạnh 9 triệu đồng. Phú lo sợ bị lộ nên đã chuyển tiền cho Mạnh.

Như PLO đã đưa tin, thực hiện đợt đấu tranh ma túy trên tuyến Việt-Trung, Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đều đã vào cuộc truy quét nhóm tội phạm này. Nhận định có đường dây ma túy khu vực vùng biển với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An xác lập chuyên án VA – 319MT, huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra làm rõ. Ngày 17-4, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ 700 kg ma túy đá nhóm Phú bỏ lại bên quốc lộ 48B, bắt giữ Trung, Phú, Mạnh.

Trước đó, chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an khám xét nhà một người dân ở số 7, ngõ 161 Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) thu giữ lượng ma túy “khủng” cất giấu trong loa thùng. Công an bắt giữ nhóm đối tượng thu giữ tang vật thu giữ 680 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.