Em gái mang xăng qua nhà chị đòi nợ, cháu 6 tuổi bỏng nặng

Tối 23-2, trung tá Đinh Văn Toản, trưởng công an phường 10, TP Vũng Tàu cho hay đã bàn giao hồ sơ vụ việc và nghi can Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi) cho Đội Cảnh sát Điều tra công an TP Vũng Tàu để làm rõ vụ cố ý gây thương tích khiến cháu V. (6 tuổi, con trai vợ chồng chị của Phượng) bị bỏng rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, bố mẹ cháu V. có nợ số tiền 3 triệu đồng của Phượng (có tính lãi). Do đến thời hạn bố mẹ cháu V. không trả được nên Phượng đến phòng trọ của anh chị ở đường Lưu Chí Hiếu, phường 10 để đòi nợ.



Khoảng 17 giờ chiều 23-2, Phượng mang theo hung khí và chai chứa xăng đến đe dọa mẹ cháu V. Do chị không có tiền nên Phượng bực tức đổ xăng lên người cháu đòi bật lửa đốt. Thấy vậy, mẹ cháu bé vào can ngăn. Trong lúc giằng co, bật lửa rơi vào khiến người cháu V. bốc cháu.

Cháu V. bị bỏng khắp người rất nặng. Mẹ cháu V. cũng bị bỏng tay chân. Cháu V. hiện được chuyển lên TP.HCM cấp cứu tiếp. Phượng đã bị tạm giữ sau đó.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bố mẹ cháu V. khó khăn. Mẹ làm phụ hồ, bố làm sơn nước, đang ở trọ. Rất nhiều người khi biết chuyện đã quyên góp giúp đỡ cháu V. điều trị.

Hiện công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra vụ án.