EVN sẽ xem lại bậc thang giá điện

Tăng giá để bù đắp 20.000 tỉ đồng chi phí Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khẳng định trước đề xuất của ĐB Quốc hội nên rút bậc thang giá điện từ sáu bậc xuống còn ba bậc, chiều nay (23-5) Cục Điều tiết điện lực sẽ làm việc với EVN về vấn đề này. “Tôi cũng đang yêu cầu tập hợp lại số liệu về lượng khách hàng dùng điện, tỉ lệ khách hàng cũng như giá trị chi phí khách hàng trả từng bậc thang để cân đối, đưa ra đề xuất cụ thể. Đề xuất thế nào ngành điện sẽ nghiên cứu, tính toán dựa trên cơ sở thực tế” - ông Thành nói. Cũng theo ông Thành, giá điện tăng do chi phí của các yếu tố đầu vào như giá than tăng. “20.000 tỉ đồng tăng thêm do chi phí đầu vào tăng thì bắt buộc phải điều chỉnh giá điện để bù đắp. Toàn bộ điều chỉnh giá điện lên 8,36% chỉ đủ bù đắp cho 20.000 tỉ đồng chi phí thiếu hụt” - ông Thành giải thích.