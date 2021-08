Chiều tối 29-8, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 ngày 22-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh.

Thời gian tiếp tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 từ 0 giờ ngày mai (30-8) đến 2-9-2021.

Theo quyết định số 3090 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký, áp dụng bổ sung một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh với các nội dung: “Nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; người dân không được di chuyển ra, vào TP Vinh”.

Như vậy, sau 7 ngày (từ 0 giờ 23-8 đến 0 giờ 30-8), TP Vinh thực hiện nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 tình tình dịch COVID-19 ở TP Vinh vẫn phức tạp, nên tiếp tục thực hiện thêm đến 2-9, người dân phải “ai ở đâu thì ở đó”.

Hiện cán bộ khối, xóm, phường, xã và đoàn thanh niên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vinh đang tiếp tục cung ứng lương thực, thực phẩm cho khoảng 500.000 người dân cư trú trên địa bàn TP Vinh.



Người dân phường Trường Thi (TP Vinh) lập chốt tự quản "Bảo vệ vùng xanh".

Trung tân Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng cho biết, tối 29-8, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 54 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2 ca cộng đồng phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trong vùng phong tỏa, 52 ca đã được cách ly trước đó.

Bảy địa phương vừa ghi nhận ca dương tính mới thì TP Vinh có số lượng nhiều nhất với 14 ca (trên địa bàn sáu phường), tiếp đến là huyện Yên Thành 13 ca, huyện Nam Đàn 9 ca, thị xã Cửa Lò 7 ca, huyện Nghĩa Đàn 5 ca, huyện Diễn Châu 4 ca và huyện Đô Lương 2 ca.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.355 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó ở TP Vinh 419 bệnh nhân.