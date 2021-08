Ngày 14-8, ngành chức năng tỉnh ra thông báo đề cập đến việc, trên địa bàn tỉnh đã có tình trạng xe tải vận chuyển hàng hóa có thẻ ưu tiên luồng xanh nhưng chở người trong thùng xe.

Theo báo cáo của công an tỉnh, lực lượng công an vừa tiến hành kiểm tra một xe tải lưu thông về huyện Chư Prông vận chuyển thức ăn gia súc cho trại bò THACO nhưng có chở người trong thùng xe, hiện công an tỉnh đã phối hợp với Sở GTVT tải tiến hành xử lý theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Chư Prông về trường hợp công dân đi từ tâm dịch về huyện Chư Prông trốn khai báo y tế. Theo đó, ngày 13-8, lái xe N. V. T (SN 1980) điều khiển xe ô tô tải BKS 79C-058.94 chở cám cho bò từ KCN Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về Công ty Thaco, huyện Chư Prông.Xe có phù hiệu “xe tải” và “mã QRcode” hoạt động luồng xanh do Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp cho Hợp tác xã Đông Á.

Hành trình từ Đồng Nai, Bình Phước về đến huyện Chư Prông, lái xe có thực hiện khai báo y tế tại các chốt theo quy định, nhưng không khai báo về một người trốn trên xe.

Hai công dân nêu trên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy điṇ h xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước tình hình trên, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Sở Giao GTVT tỉnh Đồng Nai yêu cầu thu hồi Thẻ nhận diện phương tiện (mã QR code) đã cấp cho xe 79C-058.94 thuộc Hợp tác xã Đông Á hoạt động trên luồng xanh vận tải.

Đồng thời đề nghị tiến hành kiểm tra thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý vi phạm đối với xe79C-058.94 về hoạt động sai hành trình luồng xanh đã đăng ký (nếu có).

Xem xét, xử lý vi phạm, trách nhiệm đối với Hợp tác xã Đông Á về các nội dung đã đăng ký, cam kết khi thực hiện đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (mã QR code) cho xe 79C-058.94 hoạt động trên luồng xanh vận tải.

Tính đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 366 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 17 trường hợp.