Chiều 18-7, anh LHV. (38 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bất ngờ chạy leo lên tầng 2 căn nhà của bệnh viện.



Cảnh sát tiếp cận và khống chế được bệnh nhân V.

Trên người của anh V. có nhiều vết thương tích, tinh thần hoảng loạn và đòi nhảy xuống đất. Các y, bác sĩ và người dân đã khuyên ngăn nhưng anh này vẫn bám trụ trên nóc nhà.

Nhận được tin báo có một bệnh nhân ý định tử tử, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An và Cảnh sát 113 Nghệ An có mặt tại hiện trường.



Cảnh sát dùng xe thang đưa bệnh nhân V. xuống an toàn.

Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận, khuyên can, trấn an tinh thần, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để kịp thời khống chế bệnh nhân V. Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ phải dùng xe thang đưa anh V. từ nóc nhà tầng 2 xuống an toàn.

Trước đó, do gặp tai nạn nên anh V. bị thương nặng và hiện đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.