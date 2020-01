Giải cứu cụ bà 80 tuổi khỏi đám cháy tại tầng 2 ngôi nhà

Trưa 27-1 (tức mùng 3 tết), khói lửa bốc lên từ tầng hai ngôi nhà bên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An). Người dân hốt hoảng dập lửa và gọi cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An.



Cảnh sát PCCC nỗ lực phun nước dập lửa từ tầng hai ngôi nhà. Ảnh: C.MINH

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều 20 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng người thân đã kịp thời giải cứu cụ bà 80 tuổi mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. Sau ít phút vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, khói lửa bốc lên cháy ban đầu từ khu vực thờ cúng tại tầng hai ngôi nhà. Nguyên nhân vụ cháy nghi xuất phát từ khu thắp hương thờ cúng ngày tết.