Ngày 23-8, trong lúc đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở Đồng Nai thì anh Trần Thảo Vạn An (học viên của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 - trước đây là chiến sĩ thuộc đơn vị Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh An Giang) nhận được tin cả gia đình gồm cha, mẹ và em ruột ở huyện Châu Thành, An Giang nhiễm COVID-19.

Không may sau đó cha ruột của chiến sĩ An đã qua đời.



Chiến sĩ Trần Thảo Vạn An cùng đồng đội lên đường phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CACC

Riêng mẹ và em của chiến sĩ An còn đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện, khu vực nhà vẫn còn phong tỏa.

Do đó Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã thay chiến sĩ An tổ chức lễ đón rước và đưa tro cốt cha về Tịnh thất cúng cầu siêu.



Đại tá Đinh Văn Nơi cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ thay anh Trần Thảo Vạn An làm lễ cầu siêu cho cha.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhắn tin, gửi lời động viên Trần Thảo Vạn An.

Kết nối trực tuyến với chiến sĩ An trong buổi lễ cầu siêu, Đại tá Đinh Văn Nơi động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nhân dân.

Chiến sĩ An gửi lời cảm ơn Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí, đồng đội đã quan tâm, hỗ trợ giúp anh làm tròn đạo hiếu, an tâm công tác.



Trần Thảo Vạn An - học viên của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1.

Vạn An chia sẻ sau khi tốt nghiệp có thể về tỉnh nhà để phục vụ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù khó khăn gian khổ quyết không lùi bước.