Giám đốc Công an Bình Phước làm phó Cục trưởng An ninh nội địa

Tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ công an Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh để về nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) kể từ ngày 25-4-2019.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Thắng Phúc

Đồng thời, ông Thành trao quyết định phân công Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phụ trách công an tỉnh cho đến khi có giám đốc mới.



Ngày 26-4, bộ Công an trao quyết định điều động cho Đại tá Phúc

Trước đó, ngày 26-4, tại Hà Nội, bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công An về việc điều động Đại tá Phúc về nhận công tác tại Cục An ninh nội địa



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Xuân Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của Đại tá Phúc, Đại tá Thắng trong nhiều năm công tác, có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ông đề nghị trên cương vị mới, hai người vừa được trao quyết định luôn cố gắng, nỗ lực tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.