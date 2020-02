Giám đốc Công an Quảng Nam được lên tướng

Ngày 20-2, Bộ Công an đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm tướng đối với giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và năm sĩ quan công an khác.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được thăng hàm cấp tướng. Ảnh: BCA

Theo đó, tại Quyết định số 217/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) được thăng cấp hàm thiếu tướng. Tại buổi công bố quyết định, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và các đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đồng chí được thăng cấp hàm tướng tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng CAND anh hùng, không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Ban Thường vụ Công an tỉnh Quảng Nam chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: CA

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (53 tuổi, quê ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Dũng từng kinh qua các chức vụ như phó giám đốc, trưởng Phòng Tham mưu, trưởng Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Quảng Nam.