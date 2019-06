Giám đốc Công an Sơn La được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Quân công; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.



Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất. Ảnh: Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Đại tá Trần Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các cán bộ được trao tặng Huân chương, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, khẳng định, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và cá nhân các cán bộ được tặng thưởng Huân chương, danh hiệu cao quý nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các cán bộ được tặng thưởng Huân chương, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản; trưởng thành từ thực tiễn công tác; có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phong cách làm việc sâu sát, tận tụy…