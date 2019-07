Giám đốc Công an TP.HCM: Tín dụng đen giảm 60%

Trong sáu tháng đầu năm, công an TP đã kéo giảm 4,69% tội phạm trong khi cả nước là 0,99%. Các loại trọng án là loại án mà trong chương trình công tác của công an TP đặt mục tiêu kiềm chế và kéo giảm đã giảm được 39%, án cướp giảm 22%, trộm tài sản giảm 29%...

Về biện pháp thực hiện kềm chế và kéo giảm tội phạm, ông Phong cho biết Công an TP.HCM đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của TP.HCM có giải pháp chỉ đạo đồng bộ. Cùng đó, công an đã rà soát tăng cường hiệu quả công tác, nghiên cứu tính toán mô hình tuần tra mới cho phù hợp với yêu cầu công tác và các phương thức hoạt động của tội phạm Ông cũng cho biết đã có tổ kiểm tra 363 phát huy tốt từ khi ra mắt cho tới nay. "Đã có sơ kết chấn chỉnh để có hiệu quả tích cực hơn" - ông Phong nói.