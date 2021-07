Người buôn bán nhỏ, giáo viên mong sớm nhận hỗ trợ Anh Nguyễn Ngọc Hoàng, tiểu thương chợ Tân Bình, cho biết khi chợ phải tạm dừng hoạt động đã làm ảnh hưởng lớn tới thu nhập của gia đình anh. Anh cũng nghe thông tin có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thông báo gì để thực hiện. “Tôi chưa nghe thông báo nào từ chợ và cơ quan chức năng, phía tổ trưởng khu phố có nói làm đơn xin hỗ trợ lên phường cho bà con nhưng chưa thấy thông báo xuống. Tôi mong các chính sách hỗ trợ sớm đến được với người dân trong thời điểm này” - anh Hoàng chia sẻ. Còn theo chị Hồ Thị Minh Thơm, Trưởng Ban quản lý chợ Tân Phú 1 (quận Tân Phú), hiện nay nhiều tiểu thương có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều người phải nghỉ bán từ rất lâu. “Chúng tôi đã lập và gửi danh sách những tiểu thương buôn bán trong lồng chợ, hiện đang bổ sung những tiểu thương buôn bán bên ngoài nhưng có địa điểm kinh doanh cố định để được nhận hỗ trợ từ TP” - chị Thơm nói. Chị VTB, nhân viên kế toán của một công ty quảng cáo ở huyện Bình Chánh, cho biết do dịch COVID-19, chị và nhiều người trong công ty phải nghỉ việc đã hơn một tháng. Chị cũng biết về chính sách hỗ trợ cho người lao động bị mất việc do dịch nhưng đang lúng túng trong khâu làm thủ tục để nhận. “Chúng tôi gọi điện thoại đến Liên đoàn Lao động thì được báo là phải có công văn phong tỏa ngay chỗ ở thì mới làm. Còn phía phường báo sẽ kiểm tra và xem xét lại. Không rõ người lao động như tôi nằm trong diện hỗ trợ nào và thủ tục ra sao” - chị B. chia sẻ. Bà Nguyễn Hoàng Lan Viên, chủ Trường tư thục Mỹ Đức (quận 12), cho biết khi nhận được thông báo của Phòng GD&ĐT về gói

hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19, trường đã lập danh sách và làm theo mẫu của phòng nhưng đến nay chưa

thấy thông tin hồi đáp. “Do dịch bệnh nên trường phải đóng cửa, giáo viên không có khoản thu nhập nào nên tôi rất vui khi nhận được thông tin này. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Phòng GD&ĐT khi được yêu cầu. Bởi hiện nay trường cũng không còn đủ khả năng để chăm lo cho các cô” - bà Viên bày tỏ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hà (TP Thủ Đức), cho hay trường đã ngưng nhận trẻ từ tháng 5. Sau đó, trường vẫn đóng BHXH cho các giáo viên nhưng tới tháng 7 này thì ngưng vì “đuối sức”. “Do vẫn được đóng BHXH đầy đủ nên các giáo viên của trường không thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ từ TP trong đợt này. Bên BHXH trả lời là các cô sẽ đuợc giải quyết trong lần sau” - bà Quỳnh cho biết. Còn theo bà Trần Thị Bích Liên, chủ một nhóm giữ trẻ ở quận Tân Bình, nhóm giữ trẻ có bảy cô giáo và bảo mẫu, được đóng BHXH đầy đủ. Tuy nhiên, đến tháng 5 phải nghỉ vì dịch nên bà đã báo giảm đóng BHXH. “Tôi đã nộp danh sách lên Phòng Giáo dục quận và được báo là đến ngày 16-7 sẽ trả lời kết quả. Năm ngoái, các cô giáo, bảo mẫu được hưởng hai đợt, mỗi đợt 1 triệu đồng. Hy vọng đợt hỗ trợ này, các cô cũng được xét duyệt để bớt phần nào khó khăn” - bà Liên chia sẻ.