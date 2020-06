Giám sát chặt việc chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ đô cần cơ chế đặc thù để giảm quá tải hạ tầng Sáng 12-6, QH thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội. ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng hiện Hà Nội đang đứng trước những thách thức về nhiều mặt như: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; tình trạng quá tải hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị do gia tăng dân số cơ học... “Trong khi quyền hạn và nguồn lực được giao chưa tương đồng với vai trò trách nhiệm nặng nề của thủ đô. Do đó, việc xem xét bổ sung cơ chế chính sách tài chính - ngân sách cho phép TP Hà Nội huy động các nguồn tài chính đầu tư phát triển theo hướng tăng tính chủ động ngân sách, phù hợp với thực tế phát triển” - ĐB Cương nói. ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) băn khoăn so với Nghị quyết 54 về TP.HCM thì TP Hà Nội xin cơ chế hẹp hơn. Cụ thể như TP.HCM còn có quyền chuyển đổi đất nông nghiệp từ 10 ha trở lên. “Điều này có lẽ cũng hiểu được vì TP Hà Nội có Luật Thủ đô, trong khi chưa có đánh giá, điều chỉnh luật này thì cần cơ chế cấp bách để sau này khi đánh giá, điều chỉnh sửa Luật Thủ đô thì bổ sung sẽ có cơ sở hơn” - ông Cường nói. Trong khi đó ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) ví TP Hà Nội và TP.HCM là “nhà mặt tiền của quốc gia”, có vị thế, vị trí hơn hẳn các địa phương khác. Riêng TP Hà Nội hơn tất cả địa phương khác khi là trung tâm chính trị, văn hóa xã hội, là trái tim cả nước. “Đã là trái tim thì chấp nhận các dòng máu đỏ, máu nóng hay máu độc chảy về đây nên cần sự thanh lọc, hy sinh, đóng góp của TP Hà Nội. Trái tim không khỏe thì cơ thể không thể khỏe” - ông Nhưỡng nói. TRỌNG PHÚ