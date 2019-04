‘Giang hồ 4.0’ tràn ngập trên mạng

Thấy nội dung độc hại nhưng khó xử lý Google sẽ không chia sẻ tiền quảng cáo cho những nội dung mà phía Bộ TT&TT yêu cầu. Theo ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), việc quản lý các trang mạng xã hội đang bộc lộ nhiều điều. Ông Lê Quang Tự Do nhìn nhận là quản lý mạng xã hội ở Việt Nam đang có một số bất cập và hạn chế. Các quy định của pháp luật chủ yếu quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội trong nước do Bộ TT&TT cấp phép bằng nhiều văn bản, luật pháp liên quan. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam thì quản lý chưa thật sự hiệu quả. Những nội dung xấu, vi phạm pháp luật tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại có sự lan tỏa mạnh trên mạng xã hội và YouTube còn có tính năng giới thiệu, gợi ý người xem làm cho thông tin đó nhanh chóng lan đến nhiều người trong cộng đồng mạng. Các nội dung xấu, độc hại đó đã tác động, ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ, nhận thức, hành vi của người tiếp nhận. “Chúng tôi tập trung cố gắng xử lý, ngăn chặn những nội dung xấu, độc, phản động ở trên các kênh mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và YouTube. Với trường hợp xác định được nhân thân, danh tính thì chúng tôi sẽ xử lý, thậm chí với trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác như công an để xử lý từ mức độ hành chính cho đến xử lý hình sự” - ông nói. Còn với những tài khoản trên mạng không xác định được ai là chủ, đơn vị sẽ yêu cầu YouTube ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung đó. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để ngăn chặn những kênh thanh toán, chuyển tiền quảng cáo mà những clip đó thu được đến những tài khoản đó. “Hai năm nay chúng tôi đã thống nhất được với Google là sẽ không chia sẻ tiền quảng cáo cho những nội dung mà phía Bộ TT&TT yêu cầu. Có những trường hợp còn theo một quy trình nghiệp vụ khác để xử lý chứ không chỉ gỡ bỏ những nội dung vi phạm, như vụ Khá “bảnh” chẳng hạn” - ông do nói. Qua báo chí, phó cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hoặc những người muốn khởi nghiệp trên kênh YouTube phải có trách nhiệm với những gì mình đăng tải, tránh ảnh hưởng cộng đồng. + Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019) tại Điều 8 nêu rõ “nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thông tin các nội dung” sau: - Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ…; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. - Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng như kêu gọi tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ. - Làm nhục, vu khống như xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. - Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội bằng không gian mạng. - Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật. - Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế như thông tin sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa…; thông tin sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử… - Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. - Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. - Thông tin hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng… + Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm. - Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ TT&TT. - Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng… khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ TT&TT.