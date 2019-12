Giáng sinh và tết Dương lịch 2020 nắng ráo, đêm se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh nên từ nay đến hết ngày 23-12 ở Bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét.



Tuy nhiên, trong ngày lễ Giáng sinh, thời tiết trên cả ba miền đều diễn ra tương đối thuận lợi.



Thời tiết trong dịp lễ Giáng sinh 2019 sẽ diễn ra thuận lợi trên cả ba miền đất nước. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tại miền Bắc, trời không mưa, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ nhích lên cao với 25-27 độ C. Miền Trung ngày nắng ráo, đêm se lạnh. Tây Nguyên và Nam bộ cũng nắng ráo, không mưa, nhiệt độ 34-35 độ C.



"Khi lễ Giáng sinh kết thúc thì từ ngày 26 đến 28-12 miền Bắc nước ta sẽ đón thêm một đợt gió mùa Đông Bắc tác động gây mưa rét. Đến dịp tết Dương lịch 2020 thì khối không khí lạnh trên suy yếu nên nhìn chung thời tiết cả ba miền dịp này cũng tương đối thuận lợi" - ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết.

Về tình hình bão lũ trong sáu tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ có khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Mùa khô năm 2019-2020, nguồn nước trên các sông suối Bắc bộ tiếp tục thiếu hụt so với mọi năm, thiếu hụt nhiều vào các tháng đầu năm 2020. Dòng chảy trên các sông khu vực Trung bộ, Tây Nguyên ở mức thấp, một số sông suối có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất chuỗi số liệu quan trắc. Ở Nam bộ, mực nước sông Mekong cũng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.



Về tình hình hạn mặn, từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020 sẽ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức sớm, sâu và gay gắt hơn so với mọi năm, một số thời điểm ranh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương năm mặn lịch sử 2016. Đặc biệt tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt hơn tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang.