Giao công an điều tra vụ nữ sinh bị lột quần áo, đánh dã man

Như PLO.VN đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị lột quần áo, đánh hội đồng dã man. Sau khi lột quần áo em này, nhóm nữ sinh còn liên tiếp đấm đá vào mặt em. Điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay trong lớp học, trong thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và giáo viên. Theo xác minh ban đầu, clip được cho là xảy ra tại Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên, giữa nhóm năm học sinh lớp 9. Nạn nhân là em H.Y. Hiện em H.Y đang hoảng loạn, tinh thần bất ổn, phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên. Sáng 30-3, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên-Bộ GD&ĐT, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng tại Hưng Yên, Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh này kiểm tra làm rõ sự việc, báo cáo cụ thể về Bộ trước ngày 2-4. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên ổn định tinh thần của học sinh. Phối hợp với các chính quyền địa phương, các cơ quan hỗ trợ nạn nhân. Phối hợp với công an để điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở các trường tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc xây dựng văn hóa học đường, trường học an toàn. Không để các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra trong thời gian tới.