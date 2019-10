Gió bắt đầu quật dữ dội ở Phú Yên

Trao đổi với PLO lúc 18g ngày 30-10, ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên)- nơi dự kiến bị bão số 5 đổ bộ, cho hay các xã phía bắc của thị xã Sông Cầu cũng là cực bắc tỉnh Phú Yên đã bắt đầu có gió mạnh.



Người dân thị xã Sông Cầu neo buộc tàu thuyền tránh bão. Ảnh: TẤN LỘC

Tại xã Xuân Hải- giáp ranh với TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gió đã bắt đầu quật mạnh, sóng biển cũng dâng cao. “Sóng đã bắt đầu đánh dữ dội vào các khu triều cường các xã Xuân Hải, Xuân Hòa. Chúng quyền đã sơ tán toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm”- ông Đào Mỹ thông tin.

Theo chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, đến 17g30 ngày 30-10, chỉ còn một người dân trên các lồng bè nuôi thủy sản ở địa phương này. Ngay trong đêm tối, các lực lượng chức năng đưa ca nô ra cưỡng chế, đưa người này vào bờ tránh bão.

Như vậy, chỉ riêng thị xã Sông Cầu đã đưa hơn 3.000 người nuôi tôm, cá bằng lồng bè trên biển vào bờ tránh bão. Ngoài ra, thị xã Sông Cầu còn sơ tán hơn 830 hộ gia đình với gần 3.000 người ở các vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.



Tàu thuyền ở thị xã Sông Cầu vào khu tránh trú bão. Ảnh: TẤN LỘC

Thông tin với PV, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết địa phương này đã sơ tán khẩn cấp gần 300 hộ với gần 1.000 người ở các xã An Chấn, An Mỹ, An Nghiệp, An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Cư, thị trấn Chí Thạnh đi tránh bão. Đây là những gia đình có nhà ở những nơi trũng thấp, nguy hiểm khi bão vào.

Tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), gió bắt đầu rít mạnh. Theo ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, khu vực ven biển địa phương này bắt đầu có gió mạnh, sóng biển dâng cao. Chính quyền địa phương này đã sơ tán hàng trăm gia đình ở các vùng nguy hiểm đi tránh bão.