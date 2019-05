Giới thiệu Tướng Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông thi đỗ vào Trường Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội) vào tháng 10-1982. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30-12-1988.

Quá trình công tác của ông Ngô Minh Châu bắt đầu từ năm 1987, ông công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Phó trưởng Công an kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận 8.