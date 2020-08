Thông báo nêu rõ Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ Ban quản lý lăng đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành đúng kế hoạch công tác tu bổ định kỳ, trong bối cảnh vừa bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân, du khách, vừa duy trì tổ chức các sinh hoạt văn hóa - chính trị, nhất là hoạt động dâng hương viếng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.



Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BÁO CHÍNH PHỦ

Thời gian tới, Ban quản lý lăng và các cơ quan liên quan cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, sáng tạo thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, phòng vệ từ xa, kiểm tra, kiểm soát tốt an ninh nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn khu Trung tâm hành chính - chính trị đặc biệt Ba Đình, công trình lăng, nhất là việc giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong tình hình mới. Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn tuyệt đối an toàn, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.