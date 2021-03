Hà Nội cán mốc 1 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip

Công an TP Hà Nội cho biết tính đến 2 giờ sáng 24-3, địa phương này đã hoàn thành thủ tục cấp 1.012.526 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân, bằng khoảng 1/6 khối lượng công việc Bộ Công an giao.



Hiện, ba đơn vị cấp được nhiều nhất là Công an quận Hà Đông với 74.925 hồ sơ CCCD, Công an quận Long Biên với 61.095 hồ sơ CCCD, Công an huyện Mỹ Đức với 43.524 hồ sơ CCCD.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu 10 tỉnh, TP, trong đó có Hà Nội tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả hai dự án, nhất là hoàn thành việc cấp thẻ CCCD theo đúng tiến độ.

Riêng Công an Hà Nội, đến ngày 5-6 phải hoàn thành mục tiêu cấp hơn 6 triệu CCCD gắn chip cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo trên, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng công an cấp cơ sở thay đổi đối tượng điều tra cơ bản, phân loại rõ đối tượng để bố trí thời gian cấp lưu động cho phù hợp đặc điểm, tình hình, phong tục, tập quán của từng địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh cách thức thực hiện cần đảm bảo khoa học, hiệu quả, không để người dân phải chờ đợi lâu, vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa đảm bảo hiệu suất tối đa của thiết bị…