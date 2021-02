Hà Nội: Có người khai man về từ Hải Dương để được xét nghiệm

Chùa tổ chức cầu an trực tuyến phục vụ người dân

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP, các di tích, cơ sở tôn giáo đã hoạt động, không đón khách; tăng cường khử khuẩn. “Chúng tôi được biết, nhiều thầy trụ trì đã tổ chức cầu an trực tuyến, vừa đảm bảo hoạt động tín ngưỡng của người dân, vừa an toàn phòng dịch”, bà Vân Anh cho biết. Sở cũng đã chỉ đạo các trung tâm huấn luyện thể thao của TP tiếp tục đóng cửa, chưa đón các vận động viên tạm thời đến ngày 28-2, chờ chỉ đạo tiếp theo của TP. Các vận động viên sẽ được hướng dẫn, tập luyện trực tuyến…