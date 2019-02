Hà Nội lên kế hoạch bảo vệ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, ngày 15-2, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cho hoạt động này.

Tại hội nghị, Thượng tá Nghiêm Minh Hương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo tóm tắt kế hoạch đảm bảo ANTT của CATP.

Theo đó, mục đích đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo cao cấp Mỹ và Triều Tiên; các địa điểm tổ chức hội nghị; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các đại biểu, phóng viên dự và đưa tin về hội nghị.



Trung tướng Đoàn Duy Khương, giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ANTĐ

Triển khai thực hiện hiệu quả các phương án bảo vệ, xử lý tình huống đảm bảo nguyên tắc thống nhất, chỉ huy, chỉ đạo và chế độ thông tin báo cáo kịp thời chính xác…



Kế hoạch cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như khảo sát, xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ cụ thể; chủ động nắm chắc tình hình từ xa, tại chỗ, trước, trong và sau khi hội nghị kết thúc; tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý nhân hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện tốt các giải pháp tổ chức giao thông không để xảy ra ùn tắc; kéo giảm, làm giảm TNGT, tổ chức tốt phương án dẫn đoàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT, TTĐT.

Ngoài ra, CATP quán triệt các đơn vị, địa bàn tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24h tại các địa bàn quan trọng, đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga, bến xe, các công trình văn hóa, tượng đài tại Hà Nội, hệ thống điện, trạm biến áp, các địa điểm công cộng phức tạp, nhất là các tuyến phố nơi diễn ra hội nghị, nơi ăn nghỉ của các đoàn khách quốc tế...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, sau khi có phương án cụ thể, các đơn vị, nhất là Công an các quận huyện cần quán triệt đến từng CBCS ý nghĩa, mục đích hết sức quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có sự chỉ đạo đến từng chi bộ, tổ dân phố về tầm quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh, để mỗi người dân có thêm thông tin, ý thức, tự hào hơn về việc Hà Nội được Mỹ và Triều Tiên lựa chọn làm địa điểm gặp gỡ.

Giám đốc CATP yêu cầu ngay sau hội nghị, phòng CSHS chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau; tấn công, trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm pháp hình sự. Bên cạnh đó, phòng CSGT, Công an các quận huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh 02 tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, văn minh đô thị...

Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường quân số cho CATP Hà Nội để đảm bảo lực lượng triển khai thực hiện giữ vững tuyệt đối an toàn sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên...