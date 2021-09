Long An: Dân vui mừng vì tỉnh áp dụng Chỉ thị 15 Ngày 21-9, ngày đầu tiên Long An thực hiện nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh, một số hàng quán, cửa hàng thiết yếu đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tại TP Tân An, các tuyến đường đã đông đúc, hàng loạt chốt kiểm soát nội ô đã được tháo dỡ. Rất đông người dân ra đường để mua thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, thuốc men sau gần 60 ngày phải ở yên trong nhà.



Người dân TP Tân An, Long An đến cửa hàng sách mua sắm. Ảnh: ĐH Ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ phường 2, TP Tân An) nói: Gần hai tháng ở suốt trong nhà rất ngột ngạt, thiếu thốn. Được đi ra ngoài để mua hàng hóa thiết yếu cho gia đình và vui hơn là được đi lại thoải mái hơn trước. Chủ các tiệm ăn, có người bất ngờ nhưng có người đã kịp chuẩn bị nguyên liệu để phục vụ bán mang về. “Nhiều ngày đóng cửa nay mới được bán lại, tôi rất vui. Những ngày qua cảm giác rất ngột ngạt” - bà N, chủ quán ăn, chia sẻ. Ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Thành ủy TP Tân An, cho biết ngày đầu địa phương được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15, đa số bà con chấp hành tốt nhưng có nơi người dân chưa thực hiện nghiêm, còn tập trung đông người tại khu vực một số tiệm thuốc Tây. Chính quyền và ngành chức năng tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, tránh dịch bùng phát trở lại. Cũng theo ông Đỉnh, TP Tân An vẫn siết chặt công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngõ, giáp ranh với tỉnh khác. Long An cũng đã triển khai việc sử dụng thẻ xanh, thẻ vàng COVID thay thế giấy đi đường. Theo đó, người có thẻ xanh COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng chống dịch bệnh. Người có thẻ vàng COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển... • Sáng 21-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết toàn tỉnh đã trở thành vùng xanh đạt mức bình thường mới. ĐÔNG HÀ