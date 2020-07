Hà Nội tiếp tục đăng cai tổ chức đua xe F1

Chiều 6-7, phát biểu trước HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung cho biết đang đánh giá tình hình dịch COVID-19 làm cơ sở đàm phán với Ban tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1).



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

“Chúng tôi đang đàm phán với Ban tổ chức giải để thực hiện chặng đua ở Hà Nội vào cuối tháng 11. Chúng tôi sẽ sớm báo cáo kế hoạch này với Thường trực Thành ủy và Chính phủ” - ông Chung báo cáo.

Theo ông Chung, giải đua nếu được tổ chức sẽ là liều thuốc mạnh kích cầu du lịch nội địa, góp phần đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế trong nước cũng như cho Thủ đô.

Trước đó, do đại dịch COVID-19 lan rộng nên chặng đua F1 tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, được lên kế hoạch diễn ra từ 3 đến 5-4, đã bị hoãn. Lý do được đưa ra là yêu cầu bảo an toàn cho sức khỏe của người dân cũng như thành viên của các đội đua, cùng cộng đồng giới hâm mộ.

Thông tin tới báo chí thời điểm đó, Ban tổ chức giải đua cho biết Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới. Từ đó sẽ sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát, vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

Chặng đua F1 Vietnam Grand Prix Hà Nội được thực hiện trên cung đường dài là 5.565 m, tổng cộng 22 góc cua. Một phần đường đua nằm trong khuôn viên Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, và phần còn lại là đường giao thông công cộng, qua các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ…

Đường đua này có góc cua 360 độ cùng đoạn thẳng dài 1,6 km, nơi các tay đua có thể thi thố kỹ năng và tăng tốc tới tối đa 335 km/giờ.

Trước thời điểm tháng 4, Ban tổ chức đã hoàn thành nhiều công trình phục vụ chặng đua F1, trong đó hạng mục dành cho khách VIP, khu kỹ thuật dài 300m với 36 khoang phục vụ các đội đua, 4 khoang dành cho Liên đoàn Ô tô quốc tế, Pit-stop, khán đài 80.000 chỗ ngồi đạt chuẩn…