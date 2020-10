Hà Tĩnh mưa lớn, nhiều nhà bị ngập, lên phương án sơ tán dân

Chiều 18-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang có mưa giông diện rộng khiến nhiều nhà dân ở huyện Hương Khê bắt đầu bị ngập. Nhiều con đường ở TP Hà Tĩnh đã chìm trong nước lũ.



Mưa lớn đang chia cắt ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh: NGUYỄN HIỀN.

Trưa 18-10, lượng mưa đo được tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 345,1mm. Lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lúc 7 giờ sáng đã đạt trên mức báo động (BĐ) II (BĐII = 12,5m), mực nước Chu Lễ lúc 7 giờ là 13,28m (dưới BĐIII: 0,72m) và đang tiếp tục lên nhanh.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Hương Khê cho biết, hiện đã có 5 xã gồm Hương Thuỷ, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Đô, Hương Giang (huyện Hương Khê) đã bị lũ chia cắt hoàn toàn.

Trên địa bàn 5 xã nêu trên đã có hơn 140 hộ dân và 10 hội quán thôn bị ngập sâu, nước cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông khác ở huyện Hương Khê đã ngập chìm trong nước, giao thông chia cắt.



Người dân xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: VĂN HÓA.

Nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống ở các huyện miền núi Hà Tĩnh đã bị sạt lở và nguy cơ sạt lở rất cao.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Hương Khê đã tiến hành họp, cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương chỉ đạo chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản, các công trình. Đồng thời, lên phương án sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi…

Trong khi đó, chiều 18-10, Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) bắt đầu xả lũ với lưu lượng 100-250m3/s. Ngoài ra, Hồ Sông Rác và Hồ Khe Xai cũng tiến hành xả tràn với lưu lượng 30 đến 100m3/s và 30 đến 70m3/s. Hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang (huyện miền núi Vũ Quang), Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) cũng có thông báo bắt đầu xả lũ.



Đường ở xã Hà Linh (huyện Hương Khê) ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: VĂN HÓA.

Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã ký công điện khẩn, yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu...

Theo công điện, không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng hội tụ gió di chuyển dần ra phía Hà Tĩnh (đêm qua vùng hội tụ gió nói trên gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực Quảng Bình, sáng nay vùng mây hội tụ gió đã di chuyển ra khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh), dự báo từ sáng nay mưa bắt đầu tăng dần.

Từ sáng nay 18-10 đến ngày 21-10 khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (riêng ngày 18 và ngày 19-10, mưa có xu hướng tăng lên và có khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to), mưa khu vực phía nam của tỉnh khả năng cao hơn khu vực phía bắc, tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm. Lũ trên các sông Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức báo động III, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu kéo dài.



Đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập sâu. Ảnh: HT.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: “Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu; khu vực đóng quân của lực lượng vũ trang, kiểm lâm, các cơ sở sản xuất kinh doanh đến nơi tránh trú an toàn.

Tuyệt đối không được để người dân ở lại hoặc quay lại các khu vực nguy hiểm khi tình hình mưa lũ còn phức tạp.

Nếu địa phương để xảy ra thiệt hại về người do tắc trách thì phải chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến. Đồng thời, rà soát vị trí đóng quân của các đơn vị trực thuộc, khẩn trương sơ tán cán bộ, chiến sỹ ở các vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn…”.

Cho đến 16 giờ chiều 18-10, trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vẫn đang có mưa vừa đến mưa to, nước lũ các sông đang lên nhanh.