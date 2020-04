Hà Tĩnh thông tin về việc mua máy xét nghiệm COVID-19

Ngày 29-4, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo về việc mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động gửi Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh.



Sáng 26-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã ra mắt phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR. Ảnh: ĐL

Theo kế hoạch ban đầu, Hà Tĩnh có hai đơn vị được giao mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động để phục vụ công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến 29-4, các đơn vị trên chưa hoàn tất công tác mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động.

Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1035 ngày 30-3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm dịch bệnh COVID-19 trên diện rộng. Căn cứ vào quyết định này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với các nhà thầu.

Do phía nhà thầu không giao được hàng hóa theo đúng tiến độ và xin gia hạn nhiều lần nên ngày 27-4, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Còn tại BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có Quyết định số 1182 ngày 10-4 phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu mua sắm hệ thống sinh học phân tử Realtime PCR tự động phục vụ công tác dịch bệnh COVID-19.

Sau khi có quyết định trên, BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ các nhà thầu cung cấp báo giá hệ thống sinh học phân tử Real-time PCR tự động. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà thầu nào báo giá thiết bị đúng cấu hình tại Công văn thẩm định giá số 239/TĐG-KQ.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã xét nghiệm, sàng lọc cho hơn 11.000 người qua hai hệ thống máy Realtime PCR tự động. Hai hệ thống máy này Hà Tĩnh đi mượn từ các doanh nghiệp do Bộ Y tế khâu nối, hỗ trợ.

Còn tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương mua máy xét nghiệm sàng lọc dịch COVID-19. Tuy nhiên, do nhà thầu báo giá cao (khoảng 8 tỉ đồng) nên Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã quyết định đi mượn máy và huy động máy Realtime PCR tự động của các bệnh viện.