Ngày 11-1, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt giam bị can Bùi Đức Thắng (SN 1980, trú phường Văn Đẩu) về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo nguồn tin này, Bùi Đức Thắng bị bắt do đã làm giả tài liệu là phiếu thu tiền sử dụng đất khi làm dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một hộ dân ở Tổ dân phố Đẩu Sơn 3 (phường Văn Đẩu) từ khoảng 3 năm trước.

Thửa đất được Bùi Đức Thắng làm dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND quận Kiến An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được chuyển nhượng cho người khác.

Như PLO đã thông tin, trước đó, ngày 27-10-2021, Công an quận Kiến An đã khởi tố vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất tại tổ dân phố Đẩu Sơn 3 (phường Văn Đẩu) của bà BTL (SN 1967, trú phường Phù Liễn).

Ngày 5-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã khởi tố ba người gồm Nguyễn Văn Công (SN 1965, trú phường Quán Trữ), Đặng Văn Anh (SN 1981, trú phường Bắc Sơn), Nguyễn Thị Hương (SN 1987, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Liên quan tới vụ án này, có ba cán bộ phường Văn Đẩu gồm ông Trần Tuấn Anh –Chủ tịch, ông Bùi Đức Ngoãn – Phó chủ tịch và ông Đặng Văn Hưng – Công chức địa chính phường Văn Đẩu, đã bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra. Hai cán bộ khác là ông Dương Việt Hùng – Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Kiến An và ông Hoàng Minh Chương – cán bộ hợp đồng thuộc chi nhánh này cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Theo nguồn tin của PLO, Công an quận Kiến An đã rà soát, mở rộng điều tra đối với nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại quận này. Sau khi xác định Bùi Đức Thắng có dấu hiệu làm giả tài liệu trong bộ hồ sơ xin cấp giấy khác, công an đã bắt bị can này để điều tra.

Ngoài ra, một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có dấu hiệu không đúng quy định pháp luật đất đai vẫn đang được cơ quan tố tụng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.