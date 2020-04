Hải Phòng giải thích về việc bắt xe, người ngoại tỉnh quay đầu

Hạ Long: Dịch phát, tội phạm tăng, dân đừng đi đêm Trước đó, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng thực hiện “khuyến cáo” người dân hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cấp thiết từ ngày 29-3. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ra đường sau 22 giờ (trừ các đơn vị thực thi công vụ, đưa người đi cấp cứu...). Những trường hợp ra đường sau 22 giờ mà không có lý do chính đáng sẽ bị lực lượng chức năng đưa về các trung tâm cách ly tập trung để kiểm tra y tế, theo dõi hành trình, không để lọt người mang theo mầm bệnh lây lan ra cộng đồng. Từ đêm 29-3 đến nay, đã có hàng chục người bị đưa về khu vực tập trung đến hết đêm. Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết từ đêm 3-4, tại thành phố này không có người ra đường vào ban đêm. Ông Diện cho biết các biện pháp này nhằm tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra ban đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự bởi khi đường phố vắng người, vấn đề an ninh trật tự cần được tăng cường. Theo ông Diện, nhiều ngày qua TP Hạ Long đã có nhiều biện pháp hạn chế người ra đường, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người nên công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn đang hiệu quả. “Tại Hạ Long, kinh tế chủ yếu là khai thác mỏ và du lịch, khi các lĩnh vực này gặp khó khăn thì nguy cơ tội phạm gia tăng. Vì vậy, chúng tôi phải dùng các biện pháp hạn chế người dân ra đường, đồng thời tăng cường kiểm soát, đảm bảo được mục tiêu phòng, chống dịch cũng như duy trì tốt an ninh trật tự” - ông Diện giải thích.